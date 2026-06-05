Corzano: operaio colpito dalle lamiere cadute dal camion che stava scaricando.

Colpito dalle lamiere a Corzano

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato oggi pomeriggio (venerdì 5 giugno 2026) poco dopo le 15.30 in codice rosso alla WB Factori di via Industriale.

In ospedale

Dalle prime ricostruzioni un operaio classe 1984 dipendente di una ditta esterna di Castel Goffredo (in provincia di Mantova) sarebbe stato colpito da alcune lamiere cadute dal camion che stava scaricando. Ad intervenire prontamente sul posto un’automedica e un’ambulanza. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto anche i tecnici di Ats e i carabinieri di Chiari.