Corte Franca, ruba 1.800 euro di rasoi e lamette all’Esselunga: denunciato 33enne

Una refurtiva di certo insolita, non tanto per la tipologia ma per la quantità. Quasi 1.800 euro in lamette da barba e altri prodotti per la rasatura nascosti nello zaino di un 33enne, cittadino rumeno senza fissa dimora, sorpreso a rubare all’Esselunga di Corte Franca e denunciato per tentato furto aggravato.

Ruba 1.800 euro di rasoi e lamette all’Esselunga: denunciato 33enne

I carabinieri della Radiomobile di Brescia sono intervenuti nel pomeriggio di martedì 12 maggio, dopo la segnalazione della vigilanza interna del supermercato. Il 33enne era stato notato mentre si aggirava in modo sospetto tra le corsia, prelevando prodotti per la rasatura e mettendoli nello zaino che portava con sé. Poi ha tentato di allontanarsi passando per le casse self-service, ma senza pagare la sua “spesa”. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, lo hanno fermato prima che potesse fuggire, e lo hanno perquisito. All’interno dello zaino hanno trovato una ingente quantità di lamette da barba di varie marche, rasoi elettrici e altri prodotti per un totale di 1.789 euro. L’intera merce è stata interamente recuperata e riconsegnata contestualmente al direttore del supermercato, che ha poi sporto denuncia.