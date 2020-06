Corso gratuito per baby sitter

Corso formativo per baby sitter organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani. Il corso è gratuito per i Comuni di ACQUAFREDDA, CALCINATO, CALVISANO, CARPENEDOLO, MONTICHIARI, REMEDELLO, VISANO ed è finalizzato all’inserimento delle figure in Albo baby sitter. Le iscrizioni vanno formalizzate entro giovedì 18 giugno 2020 tramite il portale: www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/. I corsi si terranno dalle 9.30 alle 13 su piattaforma web il 22, 23 e 26 giugno.

I temi del corso

La dottoressa Alessia Mutti terrà l’incontro intitolato “La relazione educativa – Dalla lettura dei bisogni alla proposta di attività ludico-ricreative”. Gli infermieri Simone Piccoli e Giorgio Gervasi parleranno di “Sicurezza, elementi di primo soccorso e prevenzione in tempo di Covid-19 -Virus e malattia, adempimenti sanitari, trattamento, igiene e Dpi -Numero unico di Emergenza 112 e Elementi di primo soccorso, PBLSD, disostruzione pediatrica”. La dottoressa Laurachiara Visioli terrà una relazione su “Assistenza alla giornata alimentare di bimbi e fanciulli -L’alimentazione del bambino: fasce d’età e fabbisogni energetici, la giornata alimentare, le pietanze tra gioco e cucina”.