Questa mattina a Sulzano il corpo senza vita di una donna di 50 anni, residente a Erbusco, è stato ritrovato nelle acque del Lago d'Iseo. Dalle prime informazioni sembra che possa essersi trattati di un gesto estremo.

Corpo senza vita di una donna recuperato nel lago di Iseo

L'allarme è scattato poco prima delle 7, quando alcune persone che passavano sul lungo lago in via Cesare Battisti, in zona palafitte, hanno notato il corpo che galleggiava nell'acqua e chiamato i soccorsi. Subito sul posto si è precipitata un'ambulanza e un'auto infermierizzata di Sale Marasino e Pisogne, ma per la donna non c'è stato più nulla da fare. Con loro anche i Vigili del Fuoco di Sale Marasini e ai carabinieri della Compagnia di Chiari e della stazione di Marone, che ora stanno indagando sul caso. Al momento sembra che la donna abbia compiuto un gesto volontario, ma gli accertamenti per far chiarezza sulla vicenda sono in corso.

Recuperato dalle onoranze funebri, la salma è stata portata all'ospedale Civile di Brescia in attesa del nulla osta del magistrato per la sepoltura.