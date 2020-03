Coronavirus, Villachiara piange Tita Trioni

Il virus si porta via anche il presidente della Villaclarense Battista Tita Trioni.

Villachiara piange Tita

Villachiara piange Tita Trioni, presidente della Villaclarense, ucciso dal virus. Una perdita immane per la piccola comunità, che nei giorni scorsi ha dovuto dire addio anche all’ex parroco, ora al presidente dell’associazione di calcio, conosciutissimo su tutto il territorio per la sua professione di banchiere e poi agente immobiliare. Aveva 71 anni, era in perfetta salute ed era stato anche uno sportivo provetto. Purtroppo però, era stato colpito dal virus e non sono bastate due settimane di ricovero: ha perso ieri la sua battaglia all’ospedale. Un dolore insostenibile per la piccola Villachiara.

