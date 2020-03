Coronavirus, via al servizio di consegne a domicilio a Orzinuovi

Coronavirus, scatta la solidarietà e partono le consegne a domicilio per gli over 65 e le famiglie in quarantena.

Servizio a domicilio per gli over 65

E’ partito da stamattina e sta già avendo una forte adesione di volontari per poter portare farmaci e spesa a domicilio agli over 65 e alle famiglie in quarantena.

Coordinato dall’assessore Luca Bulla, insieme alle minoranze di Fiorenza Gardoni e Ambrogio Paiardi, da stamattina chi avrà necessità di spesa e farmaci potrà contare su di loro, chiamando il numero apposito che è stato attivato. Un servizio per le persone in isolamento e per quegli over 65 che purtroppo sono soli e non possono reperire viveri o medicinali urgenti.

Il numero da chiamare è il 329.2108006 e ogni singolo caso verrà valutato e gestito di conseguenza.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, dove verrà stabilito l’orario di consegna, attivo dalle 9 alle 18 per poter soddisfare le esigenze dei richiedenti. A tutti i volontari verrà fornito il kit di guanti, mascherina e igienizzante, che dovranno obbligatoriamente utilizzare. Si richiedono spostamenti a piedi o in bicicletta con singoli, massimo in coppia.

La spesa dovrà essere lasciata fuori dall’abitazione, dove i volontari troveranno i soldi.

