Coronavirus, testimonianza di chi è guarito: “Mi sento una miracolata”.

Coronavirus

“Sono molto credente e mi sento una donna miracolata. Vi prego restate in casa perché questo virus vi distrugge: mi ha segnato molto psicologicamente, adesso sono molto stanca. Questa malattia ti demolisce, ti distrugge”.

E’ felice per essere stata dimessa dall’ospedale di Cremona (dove era ricoverata) ma molto provata la signora Fernanda, 68enne di San Paolo. Ha risposto bene alle forti cure alle quali è stata sottoposta e dopo diverse settimane vede ora la luce in fondo al tunnel. Anche se la sofferenza è stata tanta, sia a livello fisico, sia a livello morale senza poter vedere i familiari per diversi giorni. Per questo motivo ha voluto raccontare la sua esperienza.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 20 marz0.

