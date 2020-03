Coronavirus, Stefano muore a soli 38 anni: è la vittima più giovane

Coronavirus, Stefano Amighetti muore a soli 38 anni: il manerbiese è la vittima più giovane del Covid-19 in tutta Italia.

Coronavirus, Stefano è la vittima più giovane

E’ una scomparsa che ha lasciato la comunità di Manerbio senza parole. Un’intera città che ora, seppur confinata nelle proprie case, non ha mancato di far sentire la vicinanza alla famiglia di Stefano Amighetti, scomparso giovedì a soli 38 anni, fra le mura dell’ospedale di Manerbio, dove era ricoverato da diversi giorni: colpito dal Coronavirus, che ha aggravato i suoi problemi respiratori, è la vittima più giovane in tutta Italia.

Affetto da disabilità, il 38enne da anni frequentava la Cooperativa il Gabbiano di Pontevico, dove settimane fa era stato registrato il primo contagio della provincia di Brescia, un 51enne. Senza parole, gli educatori e gli operatori della struttura si sono uniti al lutto della mamma Giovanna, del papà Bruno e della sorella Sara.

TORNA ALLA HOME PAGE