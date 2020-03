Coronavirus: sospesa la 41esima edizione della Fiera Travagliatocavalli. La decisione è stata presa nella mattina di oggi, mercoledì 11 marzo 2020, dal sindaco di Travagliato Renato Pasinetti.

Coronavirus: sospesa la 41esima edizione della Fiera Travagliatocavalli

Un duro colpo per la storica manifestazione travagliatese “Travagliatocavalli”, che probabilmente quest’anno non aprirà i suoi cancelli a causa dell’emergenza coronavirus.

È di poche ore fa la decisione del sindaco Renato Pasinetti, che ha scelto di rinviare la kermesse a data da destinarsi per gestire al meglio la situazione odierna legata al coronavirus.

Il sindaco

“È una scelta presa a malincuore, ma in questo momento c’è altro a cui pensare – ha dichiarato il primo cittadino – È vero che c’è ancora tempo da qui alla manifestazione, ma per senso di responsabilità prepferiesco dedicare energie e concentrazione a quanto sta succedendo. Spero si riuscirà a mettere in calendario Travagliatocavalli per il prossimo autunno: se cosi non fosse, ce ne faremo una ragione”.

Pronto il bando

La sospensione dell’evento si aggiunge ad altre numerose iniziative pubbliche cancellate, tra cui il mercato rionale del mercoledì.

“Travagliatocavalli” sarebbe dovuta andare in scena dal 30 aprile al 3 maggio e i bandi legati all’assegnazione delle forniture erano già pronti, ma l’amministrazione non se l’è sentita di rischiare una grave perdita economica nel caso in cui le restrizioni in vigore fossero ancora presenti.

L’operazione infatti avrebbe comportato al Comune e alla municipalizzata AST sPA un volume di spese pari a 450mila euro.

“Questa edizione era in preparazione da mesi e avevamo in serbo tante novità e gare importanti, tra cui il salto a 6 ostacoli – ha proseguito in sindaco – L’evento ci rende famosi da oltre 40 anni in tutta Italia ma in questo momento è davvero prioritario pensare alla lotta contro la diffusione del virus e garantire alla cittadinanza i servizi primari”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE