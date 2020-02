Coronavirus: solo il 4% dei tamponi è positivo, un caso anche all’ospedale di Iseo

Il contagiato, arrivato all’ospedale di Iseo oggi, è stato trasferito in rianimazione al Civile dopo che il Sacco di Milano ha confermato la positività del tampone.

Coronavirus: 400 contagiati e 3 guariti

I due coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani sono guariti (in totale in Italia si contano tre persone guarite), mentre il totale dei contagi in Italia è salito a 400. Sulla base dei tamponi effettuati, meno del 4% ha dato esito positivo. La metà dei contagiati non ha bisogno di cure ospedaliere e, come confermato dall’Oms, gli affetti dal Coronavirus hanno in 4 casi su 5 dei sintomi lievi.

Il dettaglio per regioni

In Lombardia i contagi sono 258, in Veneto 71, in Emilia Romagna, 47, in Liguria 11, in Piemonte, Lazio e Sicilia sono 3, in Toscana 2 e 1 a Bolzano. Nei porti e negli aereoporti siamo a oltre 2.800.000 controlli.

I dati sono stati elencati durante la conferenza stampa delle 18 a Palazzo Chigi dal capo Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli.

Il caso registrato all’ospedale di Iseo

Un paziente è stato portato dai sanitari all’ospedale di Iseo oggi con sintomi riconducibili all’influenza da Coronavirus. Il tampone è stato inviato per le analisi del caso al Sacco di Milano, che ha confermato l’infezione da Covid-19. Immediatamente si è attivata la macchina dei controlli e il paziente, un bergamasco, è stato trasferito al Civile in rianimazione, mentre al nosocomio di Iseo sono state avviate tutte le procedure per verificare che non ci siano altri contagiati. L’ospedale continuerà a restare aperto al pubblico. Nessuna chiusura, dunque, come invece era stato riportato da alcune voci.

