Coronavirus: sanificazione delle strade, Manerbio dice no

Manerbio dice no alla sanificazione delle strade

Sanificazione delle strade e delle piazze. Un argomento dibattuto in questi giorni dove il virus è ormai ovunque, e in tanti l’hanno richiesta, per maggior sicurezza, anche nel Comune di Manerbio, che ha dato la sua risposta tramite i canali ufficiali.

“Su esplicita richiesta di chiarimenti, inoltrata dai comuni, in merito alla necessità ed efficacia di un trattamento di sanificazione o disinfezione delle strade e/o piazze, L’Ats di Brescia ha detto che: “Non esistono quindi raccomandazioni specifiche da parte di Istituzioni internazionali e nazionali a supporto della sanificazione di spazi pubblici all’aperto per l’emergenza COVID19 (es. strade)”. Anche diverse pubblicazioni scientifiche di riviste autorevoli e centri di ricerca dubitano dell’efficacia di questo trattamento.

In semplici parole, procedere alla sanificazione delle strade non servirebbe a nulla perché: non esiste un prodotto specifico per questo tipo di utilizzo contro il Coronavirus, l’operazione andrebbe ripetuta tutti i giorni per un lasso di tempo di almeno un mese. Dopo essersi confrontato con gli altri amministratori della bassa bresciana e considerato che non vi sono evidenze scientifiche dell’efficacia della sanificazione di aree aperte, il nostro comune ha deciso di non procedere in questo senso”.

L’Amministrazione Comunale realizzerà solo ed esclusivamente le azioni utili al contrasto del contagio che siano consigliate e approvate dalle autorità scientifiche e sanitarie. Ogni iniziativa che non si basi su evidenze scientifiche non verrà presa in considerazione dall’ente.

