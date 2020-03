Coronavirus: primo decesso a Travagliato. Giovanni Mensi è tra le 374 vittime bresciane: è mancato ieri, martedì 17 marzo, all’età di 67 anni.

Coronavirus: primo decesso a Travagliato

Un’altra giornata nera, quella di ieri, dove si è superata la quota dei tremila contagi da coronavirus nel Bresciano.

Anche Travagliato conta il primo decesso causato dalla sindrome: ne ha dato comunicazione il sindaco Renato Pasinetti.

“La morte di una persona cara è sempre un dramma, ma in questa situazione diventa ancora più triste non poter ricevere, da parte della famiglia, amici e parenti per condividere il dolore – è intervenuto il primo cittadino – Faccio a nome di tutta l’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia, alla quale tutta la comunità si stringe attorno”.

A mancare all’affetto dei suoi cari, Giovanni Mensi. Aveva 67 anni ed era conosciuto da tutti per le sue due grandi passioni: la musica e la moto.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE