Coronavirus: primo decesso a Dello, addio a Franco Rubini.

Primo decesso a Dello

Dello piange Franco Rubini, scomparso a 75 anni. E’ la prima vittima in paese a causa del Coronavirus. Rubini, classe 1944, avrebbe compiuto lunedì 76 anni ed era molto conosciuto in paese: in passato è stato anche referente di Forza Italia. Lascia Iose, la figlia Isabaella, la sorella Franca e i nipoti Francesco con Ilaria e figli, Erika e Riccardo con figli.

