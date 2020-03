Coronavirus: per la sterilizzazione c’è un’idea made in Brescia.

Coronavirus

Marco Bozzola, classe 1988 di Brescia, fondatore dell’azienda bresciana specializzata nell’illuminazione scientifica Relio Lab, e Claudio Pinna, classe 1988 di Roma laureando in Ingegneria Aerospaziale all’Università La Sapienza, in puro stile smart working hanno unito telematicamente le loro competenze in ingegneria e illuminotecnica, ideando una una camera di sterilizzazione mobile a ciclo combinato UV-C/Ozono. La peculiarità dell’innovazione è la sua abilità di essere installata su flotte di veicoli furgonati già esistenti, per permetterne la totale trasportabilità e ridurne drasticamente i tempi di realizzazione. Tra le esigenze rilevate in questa emergenza vi è infatti la necessità di trattare, sanificare o sterilizzare i dispositivi di protezione personale in uso al personale medico, ai volontari e ai lavoratori. Il problema della carenza di tali dispositivi è una questione aperta, e l’innovazione si

propone come soluzione pratica e veloce per estendere la vita utile di tali beni. “Con semplici accorgimenti tecnici che rendano reversibile l’installazione -spiega Bozzola- sarà possibile sfruttare flotte di mezzi aziendali che altrimenti, in questo periodo, rimarrebbero inutilizzate. Le tecnologie di abbattimento della carica virale alla base di questa soluzione tecnica sono già note in ambito medicale e trovano largo uso anche in contesti civili,

come ad esempio nel trattamento delle acque potabili e nell’acquariofilia. Ciò le rende facilmente

reperibili ed economicamente accessibili. L’idea di inserire tali tecnologie in contesti mobili,

come ad esempio in veicoli furgonati, ne permette una rapidissima installazione e le rende

trasportabili ovunque sia necessario. L’auspicio è che la soluzione tecnica da noi proposta venga

rapidamente presa in carico da aziende, istituzioni o enti che possano mettere a disposizione fondi,

flotte e manodopera. Con le giuste sinergie, si potranno realizzare i primi esemplari nel giro di

pochi giorni. Qualora fosse necessario, restiamo a disposizione per chiarimenti, supporto al

dimensionamento o direzione tecnica”. Il contatto della sezione dedicata è covid@marcobozzola.it.

