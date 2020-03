Coronavirus, parla il sindaco Alghisi: “E’ importante rispettare ogni misura cautelativa”

Coronavirus, parla il sindaco Alghisi: “Manerbio non è in crisi, ma dobbiamo prevenire al massimo l’attività di contagio”.

Coronavirus, “E’ importante rispettare ogni misura cautelativa”

“La città di Manerbio non è in una situazione di crisi”. Lo ha ribadito il sindaco Samuele Alghisi alla luce dei dati che, nei giorni scorsi, hanno evidenziato l’aumento dei casi di contagio di Coronavirus sul territorio. Stando ai dati di ieri, lunedì 9 marzo, sono 23 i contagiati, uno il deceduto e “numerose le persone confinate alle quali è fatto divieto di lasciare la propria abitazione – ha sottolineato – E’ importante rispettare ogni misura cautelativa, affinché il virus non si propaghi, in modo da evitare il collasso degli ospedali che, lo ricordiamo, oltre ai casi di Covid19 devono essere in grado di garantire adeguata assistenza a chi viene ricoverato per altre patologie”.

Le disposizioni

In questa fase di emergenza gli esercizi commerciali saranno aperti fino alle 18 e chiusi nei giorni festivi: le pizzerie, dopo le 18, potranno effettuare il servizio di consegna a domicilio. Le cerimonie religiose, compresi matrimoni, battesimi e funerali, sono sospese. In linea con le recenti limitazioni sancite dal DPCM dell’8 marzo 2020 e al fine di limitare le occasioni di potenziale contagio, mentre gli uffici comunali sono accessibili al pubblico solo su appuntamento.

Per quanto concerne il mercato settimanale, questo mercoledì sarà consentito, ma, se dovessero crearsi situazioni di assembramento, verrà sospeso nelle prossime settimane.

“Dobbiamo prevenire i contagi”

Per venire incontro ai cittadini il Comune sta attivando il Coc, Centro Operativo Comunale, per offrire una serie di servizi quali:

la consegna dei farmaci e generi alimentari a domicilio;

l’attivazione di un centralino in grado di fornire ai cittadini il supporto necessario e tutte le informazioni utili ad affrontare questo periodo di crisi;

“L’obiettivo è quello di prevenire al massimo l’attività di contagio – ha dichiarato il sindaco – Mi rendo conto che ai cittadini è stato richiesto un sacrificio, necessario però al contenimento del virus. Raccomando pertanto, soprattutto alla popolazione più fragile, anziani e portatori di patologie, di restare il più possibile in casa, evitare di frequentare circoli, bar e altri luoghi che possono diventare occasione di contagio”.

Sul sito del Comune, attraverso i canali social, volantinaggio e organi di stampa, saranno forniti tutti gli aggiornamenti.

