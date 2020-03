Coronavirus: Ospitaletto dà l’addio a Ferruccio Conti. La sindrome l’aveva colpito una settimana fa: è spirato nella sua abitazione.

Coronavirus: Ospitaletto dà l’addio a Ferruccio Conti

È mancato ieri, giovedì 12 marzo, all’età di 83 anni Ferruccio Conti.

Dopo aver contratto il Covid-19, è spirato ieri, giovedì 12 marzo, all’interno della sua abitazione.

La sindrome ha galoppato velocemente, portandolo via in una settimana.

Era molto conosciuto: la sua officina di biciclette in via Padana Superiore era una realtà storica in paese e tutti lo ricordano come una persona mite, gentile e di buon cuore.

Conti lascia la moglie Laura Rivetti, il figlio Ivan con la moglie Nicoletta, il nipote Giacomo, il fratello Valter e la sorella Maria.

