Coronavirus, Orzinuovi sfiora 100 contagiati, 15 morti

Un mercoledì nero per Orzinuovi, che ha raggiunto quota 98 contagiati e 15 morti per il Coronavirus.

Orzinuovi arriva a 98 contagiati

Gli ultimi dati non sono positivi: oggi a Orzinuovi si sono aggiunti altri 23 contagiati, tutti in un giorno, che hanno fatto salire il bilancio a 98. I decessi in totale per il virus, dall’inizio del contagio ad oggi, sono 15. Dati che hanno gettato ancor di più nello sconforto il paese, che sta continuando a subire perdite pesanti: tanti i volti conosciuti e le persone care che non ci sono più. L’invito del sindaco Gianpietro Maffoni è che mai più pressante: “State a casa, dobbiamo combattere il virus”.

Ma non solo dati negativi. Pare, infatti, dalle ultime indiscrezioni di chi è a contatto con gli operatori sanitari, che i numeri si stiano stabilizzando: le richieste per le ambulanze e per i ricoveri sarebbero in diminuzione.

