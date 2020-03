Coronavirus, nella Bassa fioccano controlli e denunce

Coronavirus, nella Bassa fioccano denunce: da Orzinuovi a Bagnolo Mella, i carabinieri della compagnia di Verolanuova nel fine settimana hanno svolto intensi controlli per il rispetto delle restrizioni imposte con i decreti e le ordinanze emesse in relazione alla diffusione del virus Covid-19.

A Bagnolo Mella

A Bagnolo Mella i militari hanno proceduto alla sospensione dell’attività di una pizzeria da asporto: il proprietario, di origini egiziane, è stato sorpreso a somministrare alimenti e bevande a due avventori seduti comodamente al tavolo, in barba alle disposizioni ministeriali. Sia il titolare che i clienti sono stati denunciati.

A Verolanuova

I militari hanno trovato un 25nne del luogo in possesso di 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato il tutto,

Inoltre è stato fermato un 23enne indiano, che circolava con la sua auto senza valido motivo ma soprattutto senza patente. L’uomo oltre la denuncia aver violato le disposizioni di contenimento è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida con patente revocata e la confisca dell’auto.

