Coronavirus, nel bresciano “solo” 36 nuovi casi e 19 decessi – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Buone nuove sul fronte Coronavirus: i dati di Ats di oggi, lunedì 20 aprile, hanno fotografato un significativo calo sia per quanto riguarda i numero dei contagiati che dei decessi, il numero più basso registrato nelle ultime settimane o per lo meno da quando l’emergenza ha imboccato il trend positivo. Le nuove positività registrate in provincia (esclusi i paesi di competenza dell’Ats Valle Camonica) sono 26, per un totale di 9.52o casi in più. Sono “solo” 19, invece, i decessi registrati, per un totale di 2.094.

I pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere sono saliti a 5.958 (+72), dei quali 3.378 dichiarati clinicamente guariti (+100)

Coronavirus – Ecco la mappa