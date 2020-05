Coronavirus, nel bresciano solo 13 contagi e 2 decessi

Sono 13 le positività al Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, il numero più basso nelle ultime settimane. Lo evidenziano i dati Ats di oggi, martedì 19 maggio. Per abbassare la guardia (e la mascherina) è ancora troppo presto: è fondamentale rispettare sempre le precauzioni e le norme di sicurezza in vigore per tutelare la salute dei cittadini e scongiurare una ricaduta. Ma i numeri in calo evidenziano un panorama promettente.

Registrati 27 contagi

Secondo i dati dell’Ats di Brescia i casi complessivi in provincia di Brescia sono 12.459 (esclusi i paesi di competenza dell’Ats Vallecamonica), 13 nuovi casi rispetto a ieri: di questi 11 appartengono alla popolazione generale, 1 fra gli operatori del comparto Socio Sanitario, mentre l’ultimo è stato registrato fra gli ospiti delle Rsa o delle Rss. Del totale dei positivi al Coronavirus, 1.165 sono in isolamento obbligatorio a domicilio, mentre 7.828 sono i guariti che hanno già l’esito del secondo tampone negativo. I decessi totali, alle 18.30 di oggi, sono 2.432.