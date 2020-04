Coronavirus, nel bresciano 9.378 casi e 2.009 decessi – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Salgono i contagi (seppur di poco), ma diminuisce il conto dei decessi. Il report di Ats Brescia (esclusi dal conto i paesi di competenze dell’Ats Vallecamonica) di oggi, venerdì 17 aprile, parla di un andamento altalenante: la curva del contagio è calata, i nuovi casi quotidiani non sono più allarmanti come nel pieno dell’emergenza, ma ancora non è possibile abbassare la guardia. I casi Covid-19 nel bresciano sono 9.378 (+ 74 rispetto a ieri, mentre l’incremento il giorno prima era stato di +69), mentre i decessi sono 2.009 (+24, il giorno prima erano stati 35 in più). Sempre in crescita anche le buone notizie: i dimessi sono 5.421 (+153 rispetto a ieri), di cui 2.687 guariti.

Coronavirus – Ecco la mappa