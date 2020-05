Coronavirus: nel bresciano 55 casi, ma solo due decessi

Sono 55 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Lo evidenziano i dati Ats di oggi, lunedì 11 maggio. La curva del contagio, che sembra aver superato la fase di emergenza, continua a oscillare ma non si arresta. Per questo è fondamentale rispettare le precauzioni e le norme di sicurezza in vigore per tutelare la salute dei cittadini e scongiurare una ricaduta che riaccenda l’incubo vissuto nei mesi scorsi.

I nuovi casi sono 55

Secondo i dati dell’Ats di Brescia i casi complessivi in provincia di Brescia sono 12.054 (esclusi i paesi di competenza dell’Ats Vallecamonica), 55 nuovi casi rispetto a ieri: di questi 54 appartengono alla popolazione generale, 1 è un’operatore del comparto Socio Sanitario,mentre nessun nuovo contagio è stato registrato fra gli ospiti delle Rsa. Del totale dei positivi al Coronavirus, 1.299 (+46) sono in isolamento obbligatorio a domicilio, mentre 6.940 (+45) sono i guariti che hanno già l’esito del secondo tampone negativo. I decessi totali, alle 17 di oggi, sono 2.382: solo due decessi in più rispetto a domenica.

