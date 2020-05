Coronavirus, nel bresciano 34 casi e 12 decessi

Sono 34 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Lo evidenziano i dati Ats di oggi, sabato 9 maggio.

Dopo la risalita degli ultimi due giorni, la curva torna a calare. Gli effetti della fine del lockdown saranno più chiari solo nelle prossime settimane, ma certo è che per abbassare la guardia e tornare alla normalità è ancora troppo presto. I casi complessivi in provincia di Brescia sono 11.964 (esclusi i paesi di competenza dell’Ats Vallecamonica), 34 in più rispetto a ieri: di questi 30 appartengono alla popolazione generale, 2 sono ospiti di Rsa e 2 sono operatori nelle Rsa o del comparto Socio Sanitario. Del totale dei positivi al Coronavirus, 1.310 (-66) sono in isolamento obbligatorio a domicilio, mentre 6.736 (+185) sono i guariti che hanno già l’esito del secondo tampone negativo. I decessi totali, alle 17 di oggi, sono 2.373 (+12).

