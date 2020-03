Coronavirus: morto un 77enne a Montirone

Coronavirus: non ce l’ha fatta Bruno Obesalini, montironese, scomparso a 77 anni.

Morto 77enne a Montirone

Il Coronavirus miete la sua prima vittima a Montirone. Non ce l’ha fatta infatti Bruno Obesalini, 77enne in pensione, che ha contratto il virus. Nel giro di pochi giorni Montirone ha registrano una crescita vertiginosa dei contagi, passando da 1 a 14. Da segnalare, tra questi, la guarigione di un contagiato ma come detto purtroppo anche il primo decesso. L’Amministrazione ha comunque invitato i cittadini a prestare molta attenzione e, tra le altre cose, ha attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio per pazienti in isolamento domiciliare.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia).

TORNA ALLA HOME PAGE