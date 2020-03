Coronavirus, mascherine in arrivo dalla Cina a Quinzano

Mascherine in arrivo dalla Cina a Quinzano, il bel gesto dell’associazione cinesi.

Mascherine in arrivo dalla Cina a Quinzano. Sono state distribuite nei giorni scorsi e, a regalarle, è stata proprio una componente dell’associazione cinesi Mantova, Emma Chen, proprietaria con la sua famiglia di un bar in paese e di alcuni negozi del circondario che ne ha consegnate 200 alla Polizia locale e alla Protezione civile. “Quando la Cina era in difficoltà e alle prese con l’epidemia abbiamo deciso di dare una mano spedendo loro gli ausili per proteggersi, ora stiamo ricevendo quello che abbiamo donato – ha spiegato la giovane barista – Ne sono arrivate circa 30 mila, chirurgiche, che abbiamo distribuito nei comuni limitrofi, agli ospedali e ai medici. Anche qui a Quinzano abbiamo pensato che volontari e residenti dovessero proteggersi. Arriveranno altri aiuti”.

Un dono che è stato molto apprezzato.

