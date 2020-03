Coronavirus: l’ospedale di Chiari lancia raccolta fondi

L’Asst necessita di un aiuto concreto. In questo momento di emergenza per il Coronavirus, l’ospedale sta lavorando incredibilmente. Ha anche avviato una raccolta fondi.

Coronavirus: tutto pronto all’ospedale di Chiari

Volontari per il “pedonaggio”. L’ospedale di Chiari, o meglio l’Asst Franciacorta ha bisogno di volontari che snelliscano l’accesso e per questo ha chiesto aiuto direttamente alla Croce Bianca. Si tratta di aiutare le ambulanze nelle manovre per portare i pazienti alla tenda del triage, come sta già facendo la Protezione civile nella notte. L’invito è però stato lanciato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al personale specializzato.

NON SI CERCANO VOLONTARI CIVILI. Le persone devono restare a casa il più possibile (tranne che per esigenze lavorative).

La raccolta fondi dell’ospedale

L’ospedale ha anche anche avviato una raccolta fondi interna. Ecco come donare.