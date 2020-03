Coronavirus: l’assessore alla Sicurezza di Orzinuovi contagiato, Giunta in quarantena

Il Coronavirus non risparmia nessuno. Anche l’assessore alla Sicurezza Mirko Colossi è risultato positivo e tutta la Giunta è finita in quarantena. Il sindaco Gianpietro Maffoni invita gli orceani a stare in casa.

Coronaviurs: Mirko Colossi positivo al Covid-19

Lavora come infermiere al Pronto soccorso di Chiari ed è stato a contatto con diverse persone contagiate all’inizio dell’emergenza. Lunedì dopo il lavoro ha iniziato a presentare i primi sintomi: tosse, febbriciattola e ha chiesto di stare a casa e sottoporsi al tampone. E l’esito ha confermato il contagio nei giorni scorsi.

Alla notizia, il sindaco Gianpietro Maffoni ha annunciato la quarantena per tutta la Giunta. “Ci siamo visti lo scorso venerdì – ha spiegato il primo cittadino – Così siamo in quarantena tutti per poter garantire la sicurezza anche se nessuno di noi presenta dei sintomi. Chiedo a tutti gli orceani di comportarsi responsabilmente: non uscite di casa, il nostro nemico è il virus e dobbiamo proteggerci da lui”.

