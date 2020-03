Coronavirus: l’appello del dirigente scolastico dell’Istituto Capirola di Leno. Il Prof. Gianmarco Martelloni ha accolto l’iniziativa del Broletto, #iorestoacasa, sostenuta anche da atleti, attori e cantanti bresciani.

Nei giorni scorsi la Provincia di Brescia ha lanciato una campagna social rivolta ai più giovani, nonché agli studenti dei numerosi istituti scolastici sul territorio. Per ribadire l’importanza di restare a casa per proteggere la propria salute e quella di tutte le persone vicine, sono stati coinvolti influencer, personaggi dello sport, ma anche cantanti e presidi. E quest’ultimo è il caso di Gianmarco Martelloni, dirigente scolastico dell’Istituto Capirola di Leno, che ha spiegato agli oltre 2000 studenti l’importanza delle misure imposte per contrastare il contagio da coronavirus in un videomessaggio.

“Modificate il vostro stile di vita, anche se è difficile”

“Vi chiedo di modificare il vostro stile di vita, anche se alla vostra età è difficile, lo so – ha esordito il preside, che si è insediato a Leno lo scorso settembre ed è stato da subito molto apprezzato dagli alunni – Ma in questo momento vi dobbiamo chiedere di stare a casa il più possibile”.

Martelloni ha sottolineato come un comportamento egoista e non rispettoso delle misure adottate dal governo possa generare importanti conseguenze sul sistema sanitario.

Che fare, quindi, in queste settimane di domicilio forzato? Gli studenti sono stati invitati a prepararsi al rientro con la didattica a casa, compiti, ma anche svagarsi con serie TV, libri e chattando con gli amici.

“Occorre ridurre quasi a zero, se possibile, le attività sociali – ha precisato il dirigente – Qualcuno è stato multato per aver giocato a un campetto di basket: occorre stringere i denti tutti insieme e trovare alternative e nel giro di qualche settimana torneremo alla vita di sempre”.

“State a baita”

Come il preside del Capirola, anche volti noti come Omar Pedrini, Francesco Renga, Alessandro Ragazzo, Vincenzo Regis e Piergiorgio Cinelli hanno ribadito la necessità di evitare ogni situazione che possa favorire il diffondersi del virus.

“State a baita – ha esclamato proprio Cinelli – Da ragazzo sarebbe stato il mio sogno il preside che diceva ‘State a casa’”.



