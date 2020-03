Coronavirus: l’Amministrazione e la Protezione civile di Montirone aiutano i cittadini.

Coronavirus a Montirone

A Montirone l’Amministrazione comunale e la Protezione civile scendono in campo per aiutare i cittadini, durante l’emergenza del Coronavirus. Dalle 18 alle 23 infatti, ogni giorno, sarà attivo un servizio di informazione per i cittadini mentre per le famiglie in quarantena e gli anziani chiusi in casa ci sarà la possibilità della consegna dei farmaci e della spesa.

