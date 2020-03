Coronavirus: la prima vittima bresciana è un 86enne. L’uomo, residente a Cigole, era stato ricoverato nei giorni al Civile dopo essere risultato positivo al tampone.

La prima vittima bresciana è un 86enne

La notizia è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di ieri: è un 86enne la prima vittima del Covid-19. L’uomo, un agricoltore in pensione residente a Cigole e affetto già da patologie pregresse, era stato ricoverato all’ospedale civile nei giorni scorsi dopo che il tampone era risultato positivo al virus.

Intanto salgono a 16 i numeri del contagio nella provincia di Brescia. Dopo il 79enne di Erbusco e ricoverato a Iseo, i due a Cigole, la ginecologa dell’ospedale di Manerbio di 36 anni e residente a Cellatica , un 51enne di Pontetico, un paziente di Leno e un caso a Orzinuovi (quest’ultimo sarebbe un 62enne con patologie pregresse, transitato dal nosocomio di Manerbio e, sembrerebbe, ricoverato in gravi condizioni a Pavia), e di ieri la notizia che il contagio ha raggiunto anche un cittadino di San Paolo.

In numeri

Per quanto riguarda i numeri in Lombardia, secondo i dati ufficializzati ieri dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, sono 615 i tamponi positivi sui 5723 effettuati, il 12 per cento del totale, 256 i pazienti ricoverati, in terapia intensiva ci sono 80 persone. I decessi sono saliti a 23 (si tratta nella maggioranza dei casi di persone particolarmente anziane, con almeno delle patologie già presenti e un quadro clinico compromesso), ma cresce anche la speranza: sono 60 le persone dimesse e guarite.

Il decreto

L’attesa intanto è per il decreto ministeriale che confermerà (e in alcuni casi mitigherà) le misure di prevenzione e contenimento proposte da Regione ancora per una settimana. Tra le anticipazioni già ufficializzate le chiusura delle scuole, o meglio la sospensione delle lezioni in tutti i plessi di ogni ordine e grado di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.