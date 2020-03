Coronavirus, la Polizia Locale da il via ai controlli con il drone

La Polizia Locale di Orzinuovi stamattina ha dato il via ai controlli sulla città con il drone.

Via ai controlli con il drone

La Polizia locale di Orzinuovi da stamattina ha deciso di dare il via ai controlli in città ma utilizzando una diversa prospettiva: dall’alto. Da qualche ora infatti, gli agenti, sotto la guida del comandante Vittorio Paloschi, hanno controllato le strade di tutta la città grazie all’utilizzo di un drone telecomandato che ha sorvolato le vie e il centro di Orzinuovi, così da controllare che tutti rispettino le regole, che nessuno sia fuori casa e che non si creino assembramenti. Il sindaco Gianpietro Maffoni, infatti, aveva avvisato che avrebbe dato un giro di vite ai controlli e quest’iniziativa ha permesso agli agenti di avere occhi letteralmente ovunque, guardando la città dall’alto.

