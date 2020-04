Coronavirus: la curva cala, ma ci sono ancora 42 decessi – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Sono 48 i nuovi contagi registrati nel bresciano. Come evidenziato dai dati Ats di oggi, domenica 19 aprile, i casi nella nostra provincia sono 9.484: continuano a salire, seppur con una curva molto meno aggressiva di quella che ha caratterizzato lo scorso mese. Si parla di trend positivo, di diminuzione della diffusione del contagio, ma rimangono alti i numeri dei decessi, saliti a 2075: 42 in più di ieri (tra venerdì e sabato erano stati 24 in più).

Siamo nel pieno dell’emergenza, ma non mancano anche le buone notizie. A fare da contraltare ai nuovi casi e lutti ci sono 5.882 (+333) pazienti dimessi, fra i quali 3.278 (+394) guariti.