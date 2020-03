Coronavirus: la comunità piange Franco Zanotti, “full” di Castegnato. Si è spento nelle scorse: era considerato un punto di riferimento per la comunità.

Coronavirus: la comunità piange Franco Zanotti, “full” di Castegnato

Era conosciuto in tutto il bresciano come il “full” di Castegnato. Franco Zanotti se n’è andato ieri in seguito a complicazioni causate dal coronavirus.

A ricordarlo, su tutti, l’amico Silvio Parzanini, presidente di Legambiente Franciacorta:”È stato uno dei miei maestri politici, una persona acuta e convincente, in grado di smussare tutti gli angoli delle discussioni anche appassionate per fare insieme i possibili passi avanti”.

Maestro e grande uomo

Classe 1947, è stato un “maestro” su più fronti: in tanti l’hanno conosciuto quando al tavolo da biliardo del bar Bigia “dava lezioni” su tiro e linee. Ma era anche uno dei volti più conosciuti del volontariato negli ultimi 40 anni: per molto tempo è stato tra gli organizzatori della storica festa della Croce Verde.

I castegnatesi lo ricordano come “una bellissima persona, importante per la comunità”.

Lascia la moglie Marina e la figlia Annalisa, ex assessore ai Servizi sociali di Castegnato.

