Coronavirus, il sindaco di Castegnato invita tutte le attività commerciali a chiudere. La decisione è stata comunicata oggi, mercoledì 11 marzo, per fermare la diffusione del Covid-19.

In attesa che il Governo e Regione Lombardia prendano una posizione in merito alla chiusura delle attività commerciali per contrastare la diffusione del coronavirus, il sindaco di Castegnato Gianluca Cominassi ha emanato un documento in cui invita i commercianti castegnatesi a interrompere qualunque tipo di attività fino a data da destinarsi proprio per ridurre i rischi da contagio.

“È il modo migliore per superare questo periodo” ha commentato il primo cittadino.

Restano aperti i punti vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità, così come le farmacie e le parafarmacie.

