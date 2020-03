Coronavirus: il saluto e il punto della situazione del sindaco di Chiari. Massimo Vizzardi oggi si è rivolto alla cittadinanza attraverso un video.

Chiari oggi conta 136 contagiati e, purtroppo 27 morti. Il sindaco Massimo Vizzardi oggi ha deciso di non comunicare con uno scritto, ma con un breve videomessaggio. Il primo cittadino ha in primo luogo rivolto un pensiero alle vittime e alle loro famiglie e poi ha invitato ad avere forza e coraggio coloro che stanno lottando. “La città vi è vicina”, ha ribadito.

Vizzardi si è detto davvero orgoglioso dei cittadini e di come stanno affrontando questa situazione e ha parlato di tutti i servizi, che anche grazie ai volontari e numerose realtà, che si stanno impegnando per far funzionare il tutto insieme al Comune. Non sono poi mancati i ringraziamenti.

“La città sta dando il meglio”, ha ribadito Vizzardi prima di spiegare che insieme ad altri sindaci ha richiesto maggiori tamponi e soprattutto la massima attenzione per chi opera in ambiente sanitario.

