Coronavirus: il messaggio di speranza degli atleti dell’A.C. Ospitaletto. L’iniziativa ha preso il via questo pomeriggio, giovedì 12 marzo, e ha già raccolto decine di adesioni.

Coronavirus: il messaggio di speranza degli atleti dell’A.C. Ospitaletto

“Nessuno vince da solo, né in campo, né nella vita” è la frase di Papa Francesco che si legge sotto all’ultimo post della pagina Facebook dell’A.C. Ospitaletto.

Gli atleti del settore giovanile hanno infatti voluto veicolare un messaggio importante in questo momento, caratterizzato da domicilio forzato e impossibilità di praticare attività sportive di gruppo.

In che modo?

Prendendo parte all’iniziativa “Andrà tutto bene”, lanciata dalla responsabile della comunicazione della squadra Silvia Benaglia.

Simbolo di purezza

Il progetto è semplice, ma molto significativo. I 200 ragazzi che fanno parte del settore giovanile dell’A.C. Ospitaletto sono stati chiamati a creare un manifesto in cui si legge “Andrà tutto bene”, da condividere sui social e apporre fuori da casa, per trasmettere un sincero messaggio di speranza nel pieno dell’emergenza coronavirus.

“I bambini non mentono – ha commentato l’ideatrice dell’iniziativa – Proprio perché simboleggiano la purezza, rassicurano tutti in maniera sincera, soprattutto gli adulti”.

La raccolta fotografica è partita nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, e ha già coinvolto 50 atleti tra i 6 e i 12 anni.

GALLERY

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOMEPAGE