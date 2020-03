Coronavirus: il Comune di Berlingo fa squadra con il DID

Il Comune di Berlingo fa squadra con il DID. Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus si è creata un all’allenza tra diversi Municipi della zona.

In un momento tanto delicato per l’economia non solo della nostra provincia ma dell’Italia intera, costrette a scontare l’emergenza Coronavirus, uno spiraglio di speranza arriva dalla firma del DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) da parte del Comune di Berlingo. Assieme a lui, Travagliato, Comune Capofila del progetto, Castel Mella, Castegnato, Flero, Roncadelle, Torbole Casaglia: paesi che, sulla base delle disposizioni regionali, devono essere contermini e condividere alcune caratteristiche territoriali.

«Uniti si ha più forza di dare il giusto valore economico al territorio che tutti questi comuni, il nostro compreso, rappresentano. Uniti, è più facile accedere ai finanziamenti stanziati da Regione Lombardia proprio sulla scorta di questo progetto. Il nostro tessuto economico è di primaria importanza per il comune, linfa vitale da valorizzare. Aver aderito al progetto per il nostro comune rappresenta solo il primo passo in questa direzione», ha spiegato il sindaco Fausto Conforti. Tra gli obiettivi del nuovo accordo la valorizzazione del territorio rappresentato dai sette comuni attraverso un’azione congiunta delle Amministrazioni e delle imprese del commercio e la realizzazione di un calendario di eventi in grado di offrire opportunità di sviluppo alla rete del commercio locale.

Mantenuta anche una promessa elettorale

Nonostante il brutto periodo, l’elenco delle iniziative lanciate in campagna elettorale dalla lista «Fausto Conforti Sindaco» e già realizzate si allunga sempre di più. La Giunta Conforti, infatti, ha tenuto fede ad un’altra delle promesse del programma elettorale: mettere in sicurezza la struttura sottostante via XX Settembre. Dopo i dovuti interventi dalla fine di febbraio il sottopasso che attraversa la trafficata via del paese, e l’ascensore annesso, sono chiusi dalle 17 alle 7 di mattina. A regolarne chiusura/apertura una doppia struttura in ferro posta ai due ingressi, sia verso il plesso scolastico sia verso il Comune. Si tratta di una coppia di cancelli dotati di un meccanismo automatizzato regolato da un timer. L’intervento sul sottopasso si è reso indispensabile in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti pervenute in Comune, in cui era chiara la situazione di degrado in cui versava il tunnel, spesso al centro di episodi di vandalismo. Realizzato dall’allora Giunta Ciapetti con lo scopo di favorire il collegamento in sicurezza dei pedoni tra la Scuola Secondaria di Primo Grado e il centro sportivo, bypassando la strada sovrastante, già in passato la struttura era motivo di lamentela da parte della comunità: bravate, rifiuti abbandonati, uso improprio dell’ascensore e pareti imbrattate avevano reso il sottopasso un luogo insicuro e pericoloso. «Un piccolo ma importante accorgimento con il quale abbiamo voluto mettere fine ai timori dei residenti, preoccupati sopratutto dal fatto che il luogo venisse utilizzato anche per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Con la chiusura a tempo del tunnel intendiamo risolvere il problema una volta per tutte», ha spiegato il vicesindaco Walter Bonfiglio.

