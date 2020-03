Coronavirus, i militari rinforzano le fila dell’Asst del Garda

Ha preso servizio oggi, martedì 31 marzo,il contingente interforze delle Forze Armate Italiane dislocato nei presidi dell’Asst del Garda ad integrazione della dotazione organica aziendale impegnata nella gestione dell’emergenza legata al coronavirus. Il contingente presterà servizio presso le strutture aziendali per un mese con possibilità di prolungamento.

Il team

Il team è costituito da 12 sanitari – 4 medici, 2 farmacisti, 6 infermieri – appartenenti a Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare come di seguito dettagliato

Esercito: 2 ufficiali medici specializzati in psichiatria per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura-SPDC all’ospedale di Leno, 2 ufficiali Farmacisti nella sede centrale Farmacia Ospedaliera all’ospedale di Desenzano e 2 sotto ufficiali infermieri per la Medicina Interna dell’spedale di Manerbio

Marina Militare: un ufficiale medico in corso di acquisizione per il Pronto Soccorso e il reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Manerbio, 2 sotto ufficiali infermieri per la Rianimazione e il Pronto Soccorso sempre per il nosocomio manerbiese.

Aeronautica Militare: un’ufficiale Medico per la Radiologia Pneumologia all’opedale di Lonato e 2 sotto ufficiali infermierial Pronto Soccorso di Gavardo

I 12 militari hanno un’età compresa tra 30 e 50 anni e hanno maturato esperienze specifiche nella gestione di emergenze sanitarie grazie alla partecipazione a missioni umanitarie.

Il commento dell’Asst

“Ringrazio le autorità militari per aver accolto la richiesta che abbiamo inviato il 23 marzo scorso dettata dall’esigenza di integrare la nostra dotazione organica con personale professionalmente preparato per affrontare l’emergenza sanitaria in atto – – ha dichiarato il direttore generale Carmelo Scarcella – Ringrazio anche il Comune di Desenzano che ha messo a disposizione i servizi di supporto necessari per la permanenza del personale militare che verrà ospitato presso l’Ospedale di Leno e presso il Residence Il Sogno di Desenzano che, grazie alla sensibilità dell’albergatore, ha messo a disposizione gratuitamente alcune stanze dell’albergo.”

La situazione negli ospedali

Cosa succede, intanto, negli ospedali? I posti letto che l’Asst del Garda ha destinato al ricovero dei pazienti affetti da Covid-19 sono 493 –

di cui 31 di terapia intensiva – pari al 80 per cento dei posti letto totali dell’Azienda. I posti letto no covid – ad oggi 121 – rientrano in percorsi specifici e sono dedicati alla gestione delle urgenze delle varie specialità: ostetricia, pediatria, medicina generale, chirurgia, ortopedia, urologia e otorinolaringoiatria. Perquanto riguarda l’area materno-infantile, Asst Garda ha mantenuto attive, senza alcun ridimensionamento, le attività di ostetricia, di sala parto e di assistenza post partum garantendo alle mamme e ai neonati una presa in carico completa.

