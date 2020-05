Coronavirus, i dati di sabato 2 maggio

Coronavirus: nel Bresciano ci sono 28 casi e 37 lutti in più. Dei decessi però, solo uno è avvenuto ieri: 5 risalgono al 30 aprile, mentre gli altri 32 sono avvenuti nel corso del mese di aprile ma resi disponibili solo oggi dal periodico aggiornamento delle anagrafi comunali. Sono i dati che emergono dalla tabella di Ats Brescia di oggi, venerdì 1 maggio.

Aggiornamenti nel Bresciano

I casi in provincia di Brescia sono 11.553 (esclusi i paesi di competenza dell’Ats Vallecamonica), 53 in più rispetto a ieri: tra questi 25 appartengono alla popolazione generale, 0 sono ospiti di Rsa e 3 sono operatori del comparto Socio Sanitario. Del totale dei positivi al Coronavirus, 1.421 (-82) sono in isolamento obbligatorio a casa, mentre 5.736 (+154) sono i guariti che hanno già l’esito del secondo tampone negativo. Il totale dei decessi è invece 2.301, 37 in più (non necessariamente avvenuti ieri, ma comunicati solo ora ai Comuni di competenza).

