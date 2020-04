Coronavirus, i contagiati nel bresciano salgono a 8.391 – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Per esultare è ancora presto, la luce in fondo al tunnel è lontana. La crescita dei positivi (e purtroppo anche dei deceduti) è ancora in corso, altalenante, come sottolineato in conferenza stampa dall’assessore al Welfare Giulio Gallera in tutta la Lombardia “i dati di oggi sono buoni, non siamo in una fase in cui c’e’ una riduzione continua e significativa: abbiamo bisogno di dare l’ultima spallata andando avanti con comportamenti virtuosi, e’ una situazione che ci deve vedere assolutamente concentrati! I dati Ats di oggi, sabato 4 aprile, dipingono un quadro dove i numeri continuano a salire, se non con la stessa costanza di qualche settimana fa: i contagi nel bresciano sono 8.319, 156 positivi in più rispetto a ieri (fra giovedì e venerdì era stato di 218 unità, il giorno prima di 144). I decessi sono 1.488, 41 morti in più di venerdì (il giorno prima l’incremento era stato di 52 unità), ma il fronte delle dimissioni lascia sperare un po’: 3.918 (ieri erano 3.776), di cui 635 guariti.

Coronavirus – Ecco la mappa

Ecco i dati aggiornati Comune per Comune. I decessi sono compresi nel numero delle persone contagiate (tra parentesi le positività e i deceduti in più rispetto a ieri).

ACQUAFREDDA 19 casi (+1) e 7 decessi; ADRO 45 (+2) e 14 decessi (+1) ; AGNOSINE 19 casi e 3 decessi; ALFIANELLO 30 casi e 5 decessi; AZZANO MELLA 21 casi e 6 decessi; BAGNOLO MELLA 132 casi (+3) e 18 decessi; BAGOLINO 13 casi (+1) e 3 decesso; BARBARIGA 33 casi (+1) e 10 decessi (+3); BARGHE 5 casi; BASSANO BRESCIANO 22 casi e 4 decessi; BEDIZZOLE 51 casi (+1) e 6 decessi; BERLINGO 22 casi e 4 decessi; BIONE 11 casi e 3 decessi; BORGO SAN GIACOMO 83 casi (+1)e 15; BORGOSATOLLO 114 casi (+3) e 15 decessi; BOTTICINO 71 casi (+2) e 16 decessi (+1); BOVEGNO 5 casi e 1 decesso; BOVEZZO 47 casi e 10 decessi (+1); BRANDICO 10 casi e 3 decessi; BRESCIA 1.382 (+31) e 251 decessi (+7); BRIONE 4 casi e 1 decesso; CAINO 8 casi e 1 decesso; CALCINATO 71 casi (+1) e 8 decessi; CALVAGESE DELLA RIVIERA 8 casi e 1 decesso; CALVISANO 49 casi (+1) e 14 decessi; CAPOVALLE 2 casi e 1 decesso; CAPRIANO DEL COLLE 28 casi e 4 decessi; CAPRIOLO 85 casi (+1) e 21 decessi; CARPENEDOLO 120 casi (+2) e 16 decessi; CASTEGNATO 63 casi e 18 decessi; CASTEL MELLA 81 casi (+1) e 7 decessi; CASTELCOVATI 39 casi (+1) e 8 decessi; CASTENEDOLO 77 (+2) casi e 8 decessi (+1); CASTO 16 casi e 3 decessi; CASTREZZATO 46 casi e 8 decessi; CAZZAGO SAN MARTINO 92 casi (+1) e 20 decessi (+1); CELLATICA 34 casi e 2 decessi; CHIARI 166 casi (+3) e 37 decessi (+4); CIGOLE 28 casi (+1) e 7 decessi; COCCAGLIO 78 casi (+2) e 13 decessi; COLLEBEATO 28 casi e 5 decessi; COLLIO 4 casi; COLOGNE 48 casi e 11 decessi; COMEZZANO CIZZAGO 28 casi (+1) e 4 decessi; CONCESIO 123 casi (+5) e 16 decessi (+1); CORTE FRANCA 48 casi e 9 decessi; CORZANO 23 casi (+1) e 2 decessi; DELLO 44 casi (+1) e 5 decessi; DESENZANO DEL GARDA 140 casi (+2) e 24 decessi (+1); ERBUSCO 62 casi e 13 decessi; FIESSE 14 casi (+1) e 1 decesso; FLERO 45 casi (+1) e 10 decessi.

GAMBARA 28 casi e 1 decesso; GARDONE RIVIERA 20 casi e 2 decessi; GARDONE VAL TROMPIA 66 casi e 11 decessi (+1); GARGNANO 8 casi ; GAVARDO 100 casi (+1) e 7 decessi (+1); GHEDI 127 casi (+7) e 23 decessi; GOTTOLENGO 52 casi (+3) e 14 decessi (+2); GUSSAGO 136 casi (+1) e 23 decessi (+1); IDRO 10 casi e 2 decessi; ISEO 80 casi (+1) e 9 decessi; ISORELLA 31 casi e 8 decessi; LAVENONE 1 caso; LENO 118 casi (+3) e 21 decessi; LODRINO 12 casi (+1) e 3 decessi; LOGRATO 35 casi (+3) e 13 decessi; LONATO DEL GARDA 95 casi (+4) e 14 decessi; LONGHENA 9 casi e 1 decesso; LUMEZZANE 100 casi (+1) e 19 decessi; MACLODIO 8 casi; MAIRANO 15 casi e 2 decessi; MANERBA DEL GARDA 24 casi e 4 decessi (+1); MANERBIO 161 casi (+3) e 32 decessi; MARCHENO 28 casi e 4 decessi; MARMENTINO 2 casi; MARONE 14 casi e 4 decessi (+1); MAZZANO 55 casi e 7 decessi; MILZANO 10 casi e 2 decessi (+1); MONIGA DEL GARDA 17 casi (+1) e 4 decessi; MONTE ISOLA 13 casi; MONTICELLI BRUSATI 35 casi e 5 decessi; MONTICHIARI 203 casi (+6) e 20 decessi; MONTIRONE 60 casi e 12 decessi; MURA 5 casi e 1 decesso; MUSCOLINE 11 casi (+1) e 1 decesso; NAVE 72 casi (+3) e 11 decessi; NUVOLENTO 11 casi e 2 decessi; NUVOLERA 23 casi; ODOLO7 casi (+2); OFFLAGA 32 casi e 6 decessi; OME 27 casi e 5 decessi; ORZINUOVI 187 casi (+3) e 45 decessi; ORZIVECCHI 21 casi e 5 decessi; OSPITALETTO 120 casi e 25 decessi (+2).

PADENGHE SUL GARDA 28 casi e 2 decessi; PADERNO FRANCIACORTA 25 casi e 5 decessi; PAITONE 10 casi e 1 decesso; PALAZZOLO SULL’OGLIO 160 casi (+1) e 42 decessi; PARATICO 40 casi (+1) e 8 decessi; PASSIRANO 56 casi (+1) e 9 decessi; PAVONE DEL MELLA 38 casi (+1) e 13 decessi; PERTICA BASSA 9 casi (+3); PEZZAZE 12 casi (+4) e 1 decesso; POLAVENO 8 casi; POLPENAZZE DEL GARDA 13 casi e 1 decesso; POMPIANO 30 casi (+1) e 3 decessi; PONCARALE 35 casi e 8 decessi (+1); PONTEVICO 83 casi e 17 decessi; PONTOGLIO 66 casi e 14 decessi (+1); POZZOLENGO 17 casi e 3 decessi; PRALBOINO 20 casi e 3 decessi; PRESEGLIE 11 casi e 2 decessi; PREVALLE 23 casi e 4 decessi; PROVAGLIO D’ISEO 65 casi e 12 decessi; PROVAGLIO VAL SABBIA 4 casi; PUEGNAGO DEL GARDA 11 casi e 2 decessi; QUINZANO D’OGLIO 59 casi (+1) e 16 decessi (+1); REMEDELLO 27 casi e 5 decessi; REZZATO 69 casi (+1) e 14 decessi; ROCCAFRANCA 34 casi (+2) e 9 decessi (+1); RODENGO SAIANO 67 casi (+1) e 19 decessi (+1); ROÈ VOLCIANO 25 casi (+1) e 4 decessi; RONCADELLE 77 casi (+1) e 16 decessi; ROVATO 133 casi (+1) e 25 decessi; RUDIANO 24 casi e 3 decessi; SABBIO CHIESE 22 casi e 5 decessi; SALE MARASINO 21 casi e 4 decessi; SALÒ 64 casi (+1) e 7 decessi; SAN FELICE DEL BENACO 18 casi e 3 decessi; SAN GERVASIO BRESCIANO 11 casi e 4 decessi; SAN PAOLO 65 casi (+1) e 13 decessi; SAN ZENO NAVIGLIO 35 casi (+1) e 6 decessi; SAREZZO 67 casi (+2) e 15 decessi (+1); SENIGA 6 casi (+1); SERLE 29 casi (+2); SIRMIONE 42 casi e 5 decessi (+1); SOIANO DEL LAGO 9 casi e 2 decessi; SULZANO 14 casi e 4 decessi; TAVERNOLE SUL MELLA 4 casi (+2); TIGNALE 2 casi; TORBOLE CASAGLIA 48 casi (+1) e 13 decessi (+1); TOSCOLANO MADERNO 23 casi (+2) e 2 decessi; TRAVAGLIATO 61 casi (+1) e 10 decessi; TREMOSINE SUL GARDA 4 casi e 2 decessi; TRENZANO 41 casi e 9 decessi; TREVISO BRESCIANO 7 casi (+2) e 1 decesso; URAGO D’OGLIO 29 casi e 3 decessi; VALLIO TERME 12 casi; VALVESTINO 2 casi; VEROLANUOVA 95 casi e 23 decessi; VEROLAVECCHIA 37 casi (+1) e 10 decessi; VESTONE 40 casi (+2) e 2 decessi; VILLA CARCINA 82 casi (+1) e 7 decessi; VILLACHIARA 18 casi e 5 decessi (+1); VILLANUOVA SUL CLISI 43 casi e 5 decessi (+1); VISANO 13 casi e 2 decessi; VOBARNO 43 casi (+3) e 4 decessi; ZONE 7 casi e 1 decesso.

