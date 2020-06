Coronavirus, i casi tornano ad abbassarsi: oggi sono solo 16

Giovedì erano 10, ieri 67. Oggi, sabato 6 giugno, i nuovi casi Covid nel bresciano solo solo 15. Un’eterna altalena che evidenzia come il contagio abbia perso forza, ma senza che si possa ancora cantare vittoria. E’ importante, in questa nuova fase di convivenza con il virus, rispettare le regole e fare attenzione affinché non ci sia una nuova emergenza.

Registrati 16 contagi

Secondo i dati dell’Ats di Brescia i casi complessivi in provincia di Brescia sono 13.070 (esclusi i paesi di competenza dell’Ats Vallecamonica), 15 nuovi casi rispetto a ieri: di questi 6 appartengono alla popolazione generale, 0 fra gli operatori del comparto Socio Sanitario, mentre nessun caso è stato registrato fra gli ospiti delle Rsa o delle Rsd. Del totale dei positivi al Coronavirus, 819 sono in isolamento obbligatorio a domicilio, mentre 9.131 sono i guariti che hanno già l’esito del secondo tampone negativo. I decessi totali, alle 17.30 di oggi, sono 2.509.