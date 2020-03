Coronavirus: “Gli indiani a Borgo non si ammalano”, ma è una fake news a sfondo razzista

“Gli indiani a Borgo San Giacomo non si ammalano”, ma è una fake news a sfondo razzista.

“Gli indiani non si ammalano”, fake news a sfondo razzista

“A Borgo San Giacomo, solo gli italiani hanno preso il Covid19. Come mai? Sono 5000 abitanti di cui 3500 indiani e 1500 italiani, giovani e vecchi. Gli indiani giovani e vecchi: 50 e 60 enni sono in un numero importante. Cosa mi dicono gli indiani: noi non lo prendiamo il corona… boh… forse per noi è una normale influenza, a noi non viene la polmonite perché siamo vaccinati contro la Tubercolosi”.

Inizia così il messaggio che sta girando su WhatsApp e sui social da ieri, peccato che non ci sia nulla di vero: si tratta di una fake news. I residenti di origine indiana in paese, per la precisione, sono circa 600 e anche loro, purtroppo, sono stati colpiti dal virus. Un messaggio che ha suscitato indignazione fra i gabianesi e anche nel sindaco Giuseppe Lama, che ha risposto per le rime. “Razzismo in queste condizioni? Circolano sui social e addirittura ci telefonano le televisioni chiedendo se è vero che i residenti di nazionalità indiana non sono colpiti dal Coronavirus – ha detto – Tutte le occasioni, anche in questa situazione sono buone per fare del razzismo. Comunque se a qualcuno fa piacere , considerato che al sindaco vengono trasmessi in forma riservata tutti i nominativi, faccio presente che ci sono residenti nazionalità indiana colpiti e anche ricoverati in ospedale”.

