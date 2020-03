Coronavirus, Giuseppe Mazzola sconfigge la malattia a 88 anni

Era gravissimo ma adesso è in netta ripresa, Giuseppe Mazzola, 88 anni, di Orzinuovi, che è riuscito a tornare a casa e a riabbracciare la sua famiglia.

A 88 anni sconfigge il virus

Giuseppe Mazzola compirà 88 anni in agosto, vive in città da sempre e nonostante l’età avanzata ha sempre coltivato il suo orto, andava in bicicletta e al bocciodromo con gli amici, per fare due tiri e giocare a carte.

Il 24 febbraio è finito però in Pronto soccorso a Manerbio e ancora i medici non capivano cosa avesse, perché il Coronavirus aveva appena iniziato la sua opera di distruzione in Italia. Ma lui ha avuto la «scorza» dura.

«A distanza di un paio di giorni gli hanno fatto un primo tampone che è risultato negativo, poi un secondo alla fine positivo – ha raccontato la nipote – Ci han detto subito che era grave e che rischiava la vita. Non l’abbiamo visto da allora e non è stato in terapia intensiva ma è stato sottoposto a una cura di antivirali e antibiotici. Le infermiere e i medici ci aggiornavano costantemente sul suo stato di salute, anche perché lui non sapeva utilizzare il telefono. La scorsa settimana finalmente ci hanno detto che stava migliorando e siamo riusciti a sentirlo. Martedì è tornato a casa, dovrà fare ancora dei giorni di isolamento ma siamo felicissimi di riaverlo con noi. Vogliamo ringraziare tutto il personale dell’ospedale di Manerbio, sono stati fantastici».

