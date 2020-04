Coronavirus: Gambara sconvolta per la morte dell’ex sindaco Lorenzetti

Coronavirus: Gambara sconvolta per la morte dell’ex sindaco Ferdinando Lorenzetti.

La comunità di Gambara è sotto shock. La notizia della scomparsa dell’ex sindaco Ferdinando Lorenzetti, a causa del Coronavirus, ha sconvolto un intero paese. Lorenzetti, che avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 18 maggio, era responsabile presso un’azienda agricola di Gambara e per lo stesso paese era stato primo cittadino dal 2014 al 2019. La scorsa primavera aveva deciso di rimettersi in gioco ed era il candidato sindaco di “Lavorare per Gambara”, ma il bis per lui non era riuscito: adesso era uno dei consiglieri di minoranza. Lascia nel dolore la moglie e tre figli.

