Coronavirus, festino al parco a base di alcolici: beccati

Festino al parco a base di alcolici, beccati

Vodka, Redbull e qualche snack che poi hanno vomitato sulle panchine e sul prato vicino al punto acqua di Borgo San Giacomo. E’ questo il risultato dei bagordi di ieri sera in paese, che però, non verrà replicato. Già perché il sindaco Giuseppe Lama ha individuato i trasgressori che in piena pandemia hanno deciso di ritrovarsi al parco. “Vorrei dire a quegli imbecilli che ieri sera al punto acqua hanno bestemmiato, urinato, vomitato e gozzovigliato ( lasciando anche lo sporco) che abbiamo numero di targa e filmato – ha detto – Il “capo branco” di San Paolo era anche fuori comune… si preparino al peggio”.