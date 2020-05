Coronavirus: Ferruccio Rovari ha perso la sua battaglia dopo tre mesi di ricovero.

Bagnolo piange Ferruccio Rovari

Dopo 84 giorni di ricovero ha perso la battaglia contro il Coronavirus: Bagnolo Mella piange Ferruccio Rovari, 61enne di professione gioiellere a Castel Mella, ma di casa proprio a Bagnolo Mella dove era conosciutissimo soprattutto per il suo impegno nel mondo del calcio, considerando che è stato dapprima giocatore e poi aiuto allenatore, allenatore, dirigente e infine presidente. Da oltre 20 anni infatti era ai vertici degli Amatori Calcio di Bagnolo Mella, ma era anche uno dei consigliere dell’Us Bagnolese. “Mancherai per la tua lealtà, sportività, voglia di vivere, di ridere e di rendere il calcio una semplice opportunità per stare bene insieme – hanno commentato in coro gli Amatori Calcio, l’Us Bagnolese e la Fionda Bagnolo che l’hanno voluto ricordare – La tua genuinità, la tua professionalità e la tua sportività hanno riempito nel tempo i nostri cuori e li per sempre resterai”.