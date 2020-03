Coronavirus e tasse comunali: la minoranza di Ospitaletto lancia un appello. “Conte si dimetta. Le imposte chieste ai cittadini vanno sospese”.

Coronavirus e tasse comunali: la minoranza di Ospitaletto lancia un appello

Il silenzio della minoranza politica di Ospitaletto in merito alla gestione dell’amministrazione e del governo rispetto al coronavirus è durato poco. Ecco che in un video-messaggio il capogruppo di “Riprendiamoci Ospitaletto” Matteo Totò tuona:”Il governo Conte deve dimettersi per manifesta incapacità: serve un commissario speciale per l’emergenza. Mettiamo sul tavolo delle proposte la sospensione per 6 mesi delle tasse comunali per le attività economiche ospitalettesi con possibilità di rateizzare fino a 24 canoni mensili senza interessi”.

Unire le forze

“A livello locale mi sembra giusto unire le forze e portare sul tavolo proposte concrete per uscire dall’emergenza – ha proseguito Totò – Insieme a OspiLab abbiamo presentato una mozione che prevede misure a sostegno delle attività economiche”.

Anche altri gruppi politici (non presenti in Consiglio comunale) hanno avanzato proposte, nonché l’abolizione totale delle tasse comunali.

Su questo punto “Riprendiamoci Ospitaletto” e “OspiLab” hanno chiesto di essere realisti, poiché “senza una quota minima di tasse locali, il Comune non può garantire servizi essenziali come la raccolta differenziata” ha spiegato Totò.

“Tenete a casa i vostri figli”

L’appello finale di “Riprendiamoci Ospitaletto” è stato chiaro e imperativo:”Tenete a casa i vostri figli, adolescenti e neo-maggiorenni: è per il bene e la salute dei vostri padri, dei vostri nonni, dei vostri famigliari. Grazie”.

VIDEO

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOMEPAGE