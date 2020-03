Coronavirus e sport in Lombardia: l’appello di Giacomo Consentino al ministro Spadafora. Il capogruppo di Lombardia Ideale – Fontana Presidente ha chiesto “un intervento economico urgente”.

Coronavirus e sport in Lombardia: l’appello di Giacomo Consentino al ministro Spadafora

Sempre più numerosi i settori messi in ginocchio dalla diffusione del Covid-19, non per ultimo quello sportivo. Ecco perché il capogruppo in Regione Lombardia di Lombardia Ideale – Fontana Presidente, Giacomo Cosentino, e gli amministratori locali del medesimo gruppo, hanno richiesto un intervento economico urgente per lo sport lombardo.

La richiesta è mossa “nella consapevolezza del ruolo di responsabilità civile, preso atto della crisi economica che sta colpendo la nostra regione per via della diffusione del Coronavirus, sapendo anche che il mondo sportivo è un volano economico che abbraccia diversi settori, dalla salute al turismo passando per l’assistenza sociale”.

Il gruppo chiede quindi un supporto al mondo sportivo per prevenire ingenti danni e come segnale per far ripartire l’economia.

Chiusure obbligate e costi

“Serviranno ulteriori interventi in altri settori ma quello sportivo potrebbe essere un importante punto di partenza per reagire a questa crisi – hanno spiegato gli amministratori – Le misure sono a tutela della salute, ma il prolungamento della chiusura fino al 3 di aprile porterà indiscutibilmente ad una difficoltà economica in quanto i costi di mantenimento sono imprescindibili: gli affitti, i mutui o le tasse sono prossimi alla scadenza. I lavoratori del settore sportivo, considerando i contratti precari o di libero professionismo​ o di collaborazione, si troveranno senza uno stipendio aggravando ulteriormente sulla loro situazione familiare”.

L’appello a Spadafora

“Serve un intervento finanziario da parte del governo per dare un reale sostegno economico sia agli impianti sportivi sia ai lavoratori, così da tamponare il prossimo periodo di sicura difficoltà economica che, altrimenti, avrebbe un irreversibile impatto dannoso sociale ed economico – hanno proseguito i politici – Al Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora chiediamo fermamente coerenza nella gestione nelle aperture degli impianti sportivi nelle Regioni confinanti, così da limitare in maniera più proficua la possibilità di contagio, un fondo economico per gli impianti sportivi per far fronte alle spese di mantenimento o di affitto. Non da meno la sospensione immediata con successiva rimodulazione delle rate dei mutui, utenze e tasse, un fondo economico a sostegno dei liberi professionisti​ e collaboratori che ​operano negli impianti sportivi e un fondo a sostegno dei lavoratori del settore sportivo che hanno in essere contratti di lavoro precario: il cosiddetto lavoro a chiamata”.

