Coronavirus: è morto il primo contagiato di Orzinuovi

E’ morto il primo contagiato di Orzinuovi, la città piange Santo Rocchi Romano, aveva 62 anni.

E’ morto il primo dei contagiati

E’ stato il primo a essere contagiato di CoVid-19 della città ed è venuto a mancare ieri, a 62 anni. Un volto conosciuto, dato che lavorava per un mobilificio della zona e si occupava di traslochi. Una persona buona e sempre disponibile, come hanno raccontato molti dei suoi concittadini che, purtroppo, dopo aver combattuto come un leone, è venuto a mancare nella prima serata di ieri.

Il numero dei decessi di Orzinuovi sale a 23.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE