Coronavirus: due decessi a San Paolo.

Due decessi a San Paolo

Prime vittime anche a San Paolo per il Coronavirus. Purtroppo infatti oggi sono scomparsi Giuseppe Loda e Domenico Dondi, entrambi molto conosciuti in paese. Il primo viveva attualmente a Brescia, ma aveva ancora diversi familiari in paese, mentre il secondo era il presidente dell’associazione Cacciatori.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news Iscriviti al nostro

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE